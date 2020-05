ASSE, LOSC : le jour où Galtier a pris cher à l’entraînement

false

Ancien entraîneur de l’ASSE, aujourd’hui au LOSC, Christophe Galtier avait eu une séance difficile avec son milieu de terrain, Jérémy Clément.

Il a décidé de ranger les crampons au placard. Définitivement. Après une riche carrière, au cours de laquelle il a tout de même évolue à l’OL, au PSG, aux Glasgow Rangers et à l’ASSE notamment. Lui, c’est Jérémy Clément qui a accepté, pour le compte de l’Equipe, de revenir sur les moments chauds de sa carrière.

Et de toute évidence, le milieu de terrain qu’il était n’a pas oublié son entraîneur, lorsqu’il était à l’ASSE, Christophe Galtier. Avec un souvenir fort, un jour à l’Entrât. Extrait.

« Christophe, franchement ça me fait chier… »

« Avec Christophe Galtier, avant un match de Coupe d’Europe, on a fait 45 minutes de vidéo avant l’entraînement et une mise en place contre les remplaçants. Fallait faire ci, faire ça… Et on a pris le bouillon. On mettait pas un pied devant l’autre tellement il y avait de consignes. Tout le monde se posait dix mille questions. Et à la pause, j’ai craqué ! « Christophe, franchement ça me fait chier… J’ai pas envie de m’entraîner. J’ai la tête qui va exploser, je perds tous mes moyens et les autres aussi. »

Je m’étais fait l’avocat de l’équipe. Christophe nous a renvoyés au vestiaire et, après, on s’est expliqué. Ça s’est bien terminé parce que Christophe savait que j’étais quelqu’un d’entier. »