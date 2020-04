ASSE, OL, PSG : clap de fin pour Jérémy Clément

false

L’ancien milieu de terrain de l’OL, du PSG, de l’ASSE et de Nancy, notamment, Jérémy Clément, a décidé de mettre un terme à sa carrière.

L’information a été donnée par le quotidien régional, le Dauphiné Libéré. Jérémy Clément, ancien milieu de terrain de l’OL, du PSG et de l’ASSE, notamment, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Lui qui avait choisi au début de la saison 2019 – 2020 de rejoindre le FC Bourgoin-Jallieu, club évoluant en National 3.

« J’aurais signé pour une telle carrière »

« Il est temps pour moi d’arrêter le terrain. Je veux rester dans le foot mais me consacrer à d’autre chose. Avec l’arrêt des compétitions, logique, en raison du coronavirus, c’est vrai que j’ai comme un goût d’inachevé. Je n’ai pas senti que j’avais joué mon dernier match. Il faudra que je fasse un jubilé ! J’aurais signé pour une telle carrière. Désormais, je pense être plus utile en dehors du terrain. Pour la suite, j’ai envie d’entraîner, de rester au FCBJ, en me rapprochant du groupe seniors, tout en continuant à passer mes diplômes. Et une activité de consultant me tente bien également. »