ASSE, LOSC, Stade Rennais : les dessous de l’arrivée de Buisine chez les Verts

L’Equipe revient ce jeudi sur la nomination de Jean-Luc Buisine au poste de directeur du recrutement de l’ASSE en lieu et place de David Wantier.

L’arrivée de Jean-Luc Buisine à l’ASSE, au recrutement, est actée. Avec lui, les Verts tiennent le successeur de David Wantier, et les références de l’ancien lillois sont solides. « Âgé de 58 ans, l’ancien capitaine des Bleuets champions d’Europe en 1988 possède une solide expérience du poste. Il l’a également tenu à Monaco, puis dans la foulée à Rennes, où il s’est montré performant en matière de recrutement (Ismaïla Sarr, Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud, Ramy Bensebaini, Faitout Maouassa…) avant son départ en juin dernier », rappelle L’Equipe.

Selon le quotidien, c’est plus Xavier Thuilot que Claude Puel qui a oeuvré pour la venue de l’ancien Dogue du côté de L’Etrat. « Buisine n’est pas spécialement proche de l’actuel entraîneur des Verts. Mais Puel et Buisine ont déjà travaillé ensemble, de 2003 à 2008, à Lille où Xavier Thuilot oeuvrait également. Ce dernier serait à l’origine de la venue de Buisine. Ne disposant pas de la délégation de signature chez les Verts, Thuilot a dû attendre l’accord de Roland Romeyer. » Buisine disposera d’un CDI et il prendra ses fonctions le 1er juin.