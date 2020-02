ASSE : Mahdi Camara fait une promesse aux supporters verts

false

But Mahdi, vous êtes tombés sur une équipe d’Epinal très accrocheuse…

Mahdi CAMARA : C’est une très bonne équipe. Elle a tout donné. Elle nous a poussés dans nos derniers retranchements. Ça n’a pas été facile mais le plus important, c’est la victoire.

Vous y avez contribué avec ce but…

Je suis très content d’avoir marqué. Je m’étais cassé le nez il y a trois semaines, je n’avais plus rejoué. Je suis content de revenir avec ce but.

Vous êtes à un match du Stade de France…

ça fait du bien c’est sûr ! On va essayer d’enchaîner en championnat et après, d’aller le plus loin possible. Pour la première fois, on jouera à domicile. On va aller chercher la qualif !