ASSE : maintien, Coupe de France, coronavirus… Les mots forts de Boudebouz

Ryad Boudebouz (ASSE) a montré qu’il avait le sens des priorités. En ces temps difficiles, le football est secondaire pour tout le monde.

Actuellement en confinement à Saint-Etienne, Ryad Boudebouz a répondu aux questions de « RMC Sports » jeudi soir, revenant sur cette situation inédite imposée au football professionnel français et européen par la crise du coronavirus.

« On est dans une crise qu’on n’a jamais connue. Donc le plus important c’est de rester en bonne santé. Le foot passe après. Tout ce qu’on peut faire dans la maison ou dans le jardin, on le fait pour garder un minimum la forme, mais aujourd’hui l’état est critique en France et les gens doivent s’en apercevoir. Tous les sports passent après, la santé des gens est plus importante », a-t-il martelé.

Pour lui, même la finale de Coupe face au PSG devient secondaire : « Ma volonté c’est d’abord qu’il n’y ait plus de maladie en France et sur Terre. Après si on peut terminer la saison, bien sûr que j’aimerais, j’ai envie de me battre pour le maintien après la crise et jouer la finale de Coupe au Stade de France. Mais il ne faut le faire que si plus personne n’est malade ».