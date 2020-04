ASSE : marquer face à l’OL, il ne l’oubliera jamais

false

L’ancien attaquant de l’ASSE, Alexander Söderlund, est revenu sur son passage chez les Verts. Et notamment sur son but face à l’OL.

De toute évidence, il n’a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters stéphanois. Qui, avec le temps, ont vite compris qu’Alexander Soderlund, l’attaquant norvégien, ne deviendrait pas l’idole du chaudron et encore moins un buteur patenté. Un joueur qui, pourtant, restera comme l’un des sauveurs des Verts face à l’OL, au cours du traditionnel derby. Peu de temps après son arrivée dans le Forez, Soderlund avait en effet donné la victoire à l’ASSE.

Le Norvégien s’est confié sur le site de son club, Hacken. Propos traduits par poteauxcarrés. « Lors de mon premier match à domicile avec Saint-Etienne, nous avons joué le derby contre Lyon et j’ai marqué le but de la victoire, c’est la plus grosse chose qui se soit produite pendant mon séjour là-bas.

« Je n’ai jamais vraiment pu atteindre le niveau auquel j’aspirais »

Apprendre à jouer avec de si bons joueurs et dans de grands stades chaque semaine a été une expérience fantastique, mais malheureusement j’ai souffert de quelques blessures, donc je n’ai jamais vraiment pu atteindre le niveau auquel j’aspirais »