ASSE – Mercato : 13 départs sont déjà actés chez les Verts !

L’ASSE a décidé de ne pas retenir 13 joueurs dont les contrats arrivaient à terme au mois de juin, soucieuse de dégraisser un effectif qui affichait pas moins de 50 joueurs sous contrat en 2019-20… Tour d’horizon.

Théo VERMOT

3e gardien de l’ASSE depuis deux saisons, le portier n’a pas été retenu, de même que Nathan Crémillieux. Ses perspectives étaient limitées, les dirigeants fondant plus d’espoirs pour Stefan Bajic chez lers jeunes portiers.

Nathan CREMILLIEUX

A 20 ans, Nathan Crémillieux a annoncé son départ de l’ASSE sur les réseaux sociaux. « Une page se tourne, mais tout reste à écrire, a annoncé le portier. J’ai soif d’apprendre et de jouer. À mon âge, c’est primordial pour continuer à prendre de la maturité et de l’expérience au haut niveau ».

Jordan HALAIMIA

Stéphanois pure souche, le défenseur franco-algérien, titulaire lors de la finale de Coupe Gambardella remportée contre Toulouse l’an dernier, ne s’est pas vu proposer un premier contrat professionnel. Capable de jouer dans l’axe ou sur le flanc droit, sa polyvalence parlait pourtant pour lui, tout comme son sérieux.

Abdelaziz KOUYATE

Arrivé l’été dernier pour renforcer la réserve, où il s’est rarement montré à son avantage, Aboubakar Kouyaté, défenseur central de 22 ans formé à l’AS Monaco, quitte lui aussi le club. Il n’avait signé qu’un contrat d’un an au printemps dernier.

Léo LACROIX

Prêté à Bâle et à Hambourg avant de rester à l’ASSE, au placard, cette saison, le défenseur suisse arrive en fin de bail. Il avait préféré rester dans le Forez sans jouer plutôt que de répondre à certaines sollicitations, l’été dernier et cet hiver. Une épine dans le pied en moins pour le club…

Dylan DURIVAUX

Malgré un apport intéressant lors de la campagne victorieuse en Gambardella et une première sélection en équipe de France U19, dans la foulée, le jeune latéral de 19 ans ne signera pas pro chez les Verts.

Alexandre VALBON

Le milieu de terrain avait signé un premier contrat professionnel d’un an au printemps dernier. Mais il ne sera pas renouvelé après une saison où il n’a pas réussi à ressortir du lot, dans le marasme de la réserve.

Luis SANCHEZ

Alors qu’il avait été prêté deux ans par l’America Cali, le jeune milieu colombien, fantomatique en réserve, ne reviendra pas dans le Forez.

Mathis MEZABER

Lui aussi était titulaire lors de la campagne victorieuse de Gambardella. Mais à un poste pourtant sinistré chez les pros, le jeune latéral gauche ne sera pas conservé.

Jean-Eudes AHOLOU

Prêté par l’AS Monaco, Jean-Eudes Aholou, auteur d’une saison décevante, ne sera pas conservé pas l’ASSE. Il va donc rentrer sur le Rocher.

Oussama TANNANE

Prêté non sans fracas à Las Palmas et à Utrecht, le fantasque milieu néerlandais a été un peu plus convaincant cette saison au Vitesse Arnhem. Mais son contrat se termine et les dirigeants attendaient ça depuis longtemps…

Kleeveyns HERELLE

Venu renforcer la réserve cet hiver, l’attaquant débarqué d’Avranches a fait un passage éclair, le temps d’inscrire 1 but avec la formation de Razik Nedder. Il ne sera pas retenu.

Zakaria BENGUEDDOUDJ

Membre de la campagne victorieuse en Gambardella, où il était le remplaçant de Charles Abi en pointe, l’attaquant est laissé libre après une saison poussive.