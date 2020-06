ASSE – Mercato : Aboubakar bien loin de rejoindre le Forez

Pour renforcer son effectif, l’ASSE planche sur des profils de jeunes prometteurs. Pour densifier son attaque, les Verts ont déjà misé sur Jean-Philippe Krasso (23 ans). Mais, les Stéphanois seraient aussi favorables à une arrivée d’un pur buteur.

Dans cette optique, des rumeurs annonçaient un intérêt prononcé de l’ASSE pour Vincent Aboubakar. À 28 ans, l’international camerounais est en difficulté au FC Porto. Cette saison, il a participé à seulement dix rencontres toutes compétitions confondues. Le natif de Yaoundé avait comme avantage d’avoir déjà connu le championnat français (Valenciennes, Lorient).

Mais, selon Manu Lonjon, journaliste spécialisé dans le mercato, la rumeur Aboubakar à l’ASSE est… infondée ! Pour lui, le profil Aboubakar ne correspond pas aux aspirations de Claude Puel. Surtout, l’attaquant bénéficie d’émoluments incompatibles avec la nouvelle politique stéphanoise. À l’heure actuelle, dixit Lonjon, il y a « aucune offre, ni aucun intérêt » pour le joueur formé à Cotonsport (Cameroun).

En revanche, l’ASSE est toujours actif sur la piste Adil Aouchiche. À 17 ans, le milieu offensif a refusé le premier contrat professionnel proposé par le PSG. Le natif du Blanc-Mesnil s’apprête à quitter son club formateur pour un projet qui lui promet du temps de jeu. Cette après-midi, en conférence de presse, Claude Puel a préféré botter en touche concernant cette piste : « C’est un profil intéressant. Il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés pour l’accueillir. Il a un profil à développer. » En bon bâtisseur, le coach de l’ASSE préfère s’appuyer sur des pépites à tailler que sur des joueurs plus expérimentés.

Selon @ManuLonjon cependant , aucun accord n’est acté entre #ASSE et #Porto et entre Sainté et le joueur sur le cadre salarial. La piste #Aboubakar ne correspond pas du tout au profil recherché par les verts . pic.twitter.com/tgnls0vtKO

— Sainté Inside (@InsideSainte) June 24, 2020