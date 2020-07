ASSE – Mercato : adieux émouvants du club à Saliba, Puel affiche ses regrets

true

C’est désormais acté depuis quelques jours, William Saliba ne terminera pas la saison avec l’ASSE. De quoi toucher tout le club stéphanois.

Claude Puel l’a d’abord confirmé en conférence de presse, et William Saliba l’a officialisé sur son compte Instagram. Arsenal et l’ASSE n’ayant pas trouvé d’accord, le défenseur ne pourra pas disputer la finale de Coupe de France avec les Verts face au PSG vendredi prochain. Un départ qui a touché tous les supporters stéphanois.

Mais qui laisse également beaucoup de tristesse au sein de l’ASSE, comme le club l’a exprimé ce dimanche par le biais d’une vidéo d’adieux pour Saliba. Dans cette séquence émouvante, de nombreux joueurs (Bouanga, M’Vila, Fofana, Perrin, entre autres…) mais aussi Roland Romeyer et des membres du staff et du centre de formation ont affiché leur attachement à William Saliba.

Puel regrette que Saliba ne joue pas la finale

Claude Puel a également participé en glissant au passage ses regrets sur cette fin d’aventure au goût d’inachevé. « J’aurais aimé que tu puisses finir la saison, disputer cette finale », a exprime le coach de l’ASSE qui a également souhaité « all the best » (tout le meilleur) à Saliba dans la langue de Shakespeare.