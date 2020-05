ASSE – Mercato : Adrian Grbic, le rêve impossible des Verts

true

Cible de l’AS Saint-Etienne en attaque, Adrian Grbic (Clermont Foot, 23 ans) n’est pas dans les moyens du club ligérien, contraint de penser des coups moins onéreux.

Journaliste pour « Le Progrès », Macky Diong a relancé une piste offensive pour l’AS Saint-Etienne. Selon lui, les Verts – qui cherchent prioritairement un attaquant – sont toujours très intéressés par Adrian Grbic (Clermont Foot, 23 ans) et aurait même contacté le club auvergnat pour s’enquérir des modalités du transfert du buteur autrichien (17 réalisations cette saison).

Réponse de Clermont : Grbic ne partira pas à moins de 8 à 10 M€. Une somme trop importante qui bloque aujourd’hui les Verts, en proie à quelques soucis financiers. Pour autant, Macky Diong laisse la porte ouverte, parlant d’un dossier qui « pourrait être réétudié en cas de gros départ ». Il faudrait malgré tout des circonstances plus que favorables sur le Mercato pour que le transfert de Grbic puisse voir le jour.

Le panaroma financier de l’ASSE ne permet pas ce genre de coups

Comme l’a martelé Claude Puel dans « L’Equipe » mercredi, le transfert de Timothée Kolodziejczak payé entre 4 et 5 M€ et validé avant son arrivée sera le dernier d’une telle ampleur avant longtemps dans le Forez. Aujourd’hui, Adrian Grbic vaut plus du double et même en fin de Mercato, en imaginant d’éventuelles solides et des soucis financiers du club auvergnat, ce sera encore le cas… S’il n’est pas parti ailleurs d’ici là (au Glasgow Rangers par exemple).

De plus, les conditions pour que le deal se fasse ne dépendent pas que d’une seule vente. Il faudrait imaginer des offres indécentes pour Denis Bouanga et Wesley Fofana, des économies de masse salariales sur Ruffier, Mvila, Khazri ou autre… Aujourd’hui, Saint-Etienne vit avec une dette supérieure à 30 M€ et payable à compter de 2020 sur les droits TV à venir de Mediapro. La marge de manœuvre est donc quasiment nulle pour espérer un deal dépassant le million d’euros. A court terme au moins.