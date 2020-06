ASSE – Mercato : Aouchiche (PSG) priorité absolue de Puel, une vidéo explique pourquoi

true

Une vidéo d’Adil Aouchiche circule sur la toile et elle en dit long sur les qualités de la pépite du PSG, convoité avec insistance par l’ASSE.

Adil Aouchiche était en visite à L’Etrat il y a tout juste une semaine et s’il n’a toujours pas signé en faveur de l’ASSE, le joueur du PSG, en fin de contrat, aurait été séduit par le discours de Claude Puel. L’entraîneur des Verts, lui, est convaincu du talent de la pépite, dont il aimerait faire la figure de proue de son projet, dans le Forez.

L’arrivée du joueur est espérée pare de nombreux supporters stéphanois et elle ferait notamment le bonheur de l’un d’eux, Aouchiste. Sur Twitter, ce dernier, « Supporter du club ayant remporté le plus de Championnats de France » a décidé de poster une photo du joueur tous les jours jusqu’à sa signature. Et il a aussi posté une vidéo où l’on peut voir Aouchiche marquer des buts, faire des passes décisives, dribbler. De quoi comprendre un peu mieux pourquoi Puel tient autant à sa venue…