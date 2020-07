ASSE – Mercato : Aouchiche (PSG) serait revenu en douce à Saint-Etienne mercredi !

true

D’après L’Equipe, Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) serait plutôt proche de l’AS Saint-Etienne. Il était mercredi dans le Forez pour une visite médicale.

Depuis hier soir, c’est officiel. Par le biais d’un post sur Instagram, Adil Aouchiche (17 ans) a officialisé son choix de quitter le Paris Saint-Germain. « Une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables », a écrit le jeune milieu offensif qui a donc préféré quitter la Capitale que de prendre le risque de voir sa progression freinée à cause du manque de temps de jeu.

Pour l’heure, Aouchiche n’a pas encore annoncé sa nouvelle destination. Pour que ses conseillers puissent toucher leurs commissions, il est d’ailleurs probable qu’il ne le fasse pas avant son 18e anniversaire le 15 juillet. En attendant, le Ballon d’argent du Mondial U17 se dit officiellement indécis entre ses courtisans restants (ASSE, LOSC, Rennes, étranger).

Sa visite médicale aurait été réglée mercredi

Il semblerait pourtant que son choix soit fait que ce soit Saint-Etienne et Claude Puel qui aient raflé la mise en lui vendant le projet sportif le plus convaincant et en satisfaisant la plupart de ses exigences à la signature. Ultime information apportée par « L’Equipe » : Aouchiche se serait rendu mercredi dans le Forez pour y passer sa visite médicale.

Nous sommes en mesure de vous confirmer que le natif du Blanc-Mesnil avait déjà effectué une première série de tests au moment de sa visite des installations de L’Etrat le 29 mai dernier. Depuis le doute est savamment entretenu par le joueur et son entourage…