ASSE – Mercato : Arsenal souhaiterait rapatrier William Saliba dès janvier !

true

Prêté pour la saison à l’ASSE par Arsenal, William Saliba (18 ans) pourrait faire l’objet d’une discussion pour rupture de prêt anticipée. C’est en tout cas le souhait des Gunners.



Vendu l’été dernier à Arsenal pour 30 M€, William Saliba (18 ans) vit son ultime saison avec l’AS Saint-Etienne. Une saison pour le moment tronquée par les blessures (seulement 7 apparitions). Le natif de Bondy ayant été opéré d’un claquage tendineux durant l’été, avant d’être victime d’une fracture du 5e métatarse en novembre.

Reste que si Claude Puel espère compter sur son défenseur en deuxième partie de saison, il n’est pas le seul dans ce cas. Si l’on en croit l’ancien dirigeant et consultant pour L’Equipe Gilles Favard, les Gunners souhaiteraient rapatrier Saliba le plus tôt possible et le lancer lors de la deuxième partie de saison.

Une évolution notable née de la première partie de saison cauchemardesque d’Arsenal, englué en milieu de tableau de Premier League et qui a déjà changé d’entraîneur en cours de route avec le limogeage d’Unai Emery et l’arrivée ces derniers jours de Mikel Arteta. Même s’ils ne sont plus propriétaires du joueur depuis cet été, les Verts ont toujours la main sur le dossier Saliba. Les discussions promettent d’être animées…