ASSE – Mercato : bientôt Stéphanois et déjà en plein rêve

L’avantage avec le mercato, hiver comme été, ce sont les dates d’ouverture et de clôture. On sait donc que tout transfert peut, ou non, se réaliser, ce soir, avant minuit. Ca sera sans doute le cas à l’ASSE avec la signature de Yvann Maçon, latéral de Dunkerque qui s’est confié à nos confrères de la Voix du Nord.

Alors qu’il effectue des tests à l’Etrat depuis quelques jours, Maçon a fait part de son immense bonheur. Avant même de signer un contrat de trois ans et demi en faveur des Verts. Propos retranscrits par poteauxcarrés.

« Claude Puel ne s’inquiète pas pour mon intégration. Il veut me donner les moyens pour progresser le plus rapidement possible. Je suis très content parce que j’arrive dans un club mythique du championnat de France. En voyant le staff et les installations, j’ai vite pris conscience que j’étais entré dans un autre monde, j’ai changé complètement de dimension. J’ai toujours travaillé pour devenir un joueur professionnel, signer ce contrat, c’est un rêve, et à Saint-Étienne, c’est encore plus beau. »