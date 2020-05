ASSE – Mercato : Bouanga, Perrin, Fofana, Ruffier… Puel affine la stratégie du futur

true

Longuement interrogé dans L’Équipe ce mercredi, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel a évoqué plusieurs dossiers chauds. Notamment les possibles départs à venir au Mercato.

Les possibles départs de Bouanga et Fofana

« C’est avec ce type de joueurs que le club peut continuer à se projeter dans le futur. On fera donc tout pour garder nos meilleurs joueurs. J’ai beaucoup insisté pour prolonger Wesley car il me paraît primordial de le voir encore quelques saisons avec son club formateur. Après, je ne suis pas naïf. La durée de vie d’un jeune dans un club français n’est pas très importante. Les finances ont été impactées. Les présidents ont fait énormément d’efforts en empruntant. Cette pandémie donne encore plus de cohérence au projet. Le modèle précédent n’est pas tenable. Le cercle n’est plus vertueux. »

Le futur de Loïc Perrin :

« J’ai discuté avec lui. Il m’a fait part de sa frustration de terminer dans ces conditions. Je rajoute : pas comme il le méritait. Je prends acte de son désir de continuer et on va l’étudier. Je le comprends car je l’ai vécu à Monaco. Le club avait annoncé mon arrêt sans me consulter. J’ai fini ma carrière en queue de poisson alors que je me sentais très bien sur le plan physique. Il faut voir avec Loïc dans les semaines à venir. »

L’avenir de Stéphane Ruffier :

« On est à l’écoute et on traitera les éventuelles demandes au cas par cas. Il n’y a pas de fin de non-recevoir. Concernant l’effectif c’est ouvert, un peu l’inconnu, mais on a une plage devant nous pour s’adapter. Cela demande une réaction et une bonne entente avec les dirigeants. »