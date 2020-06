ASSE – Mercato : Brest colle un coup de pression pour Honorat, les Verts proches de dire oui !

true

Au coude à coude avec Lorient, le Stade Brestois est en pôle pour accueillir Franck Honorat (ASSE, 23 ans). Les Armoricains attendent une réponse rapide des Verts.

En ce début de Mercato franco-français, le dossier Franck Honorat (23 ans) fait figure de point chaud du côté de l’AS Saint-Etienne. En effet, comme pour Vagner Dias (de retour de prêt à Nancy), les Verts tiennent déjà quelques propositions pour l’ancien Clermontois. En plus du FC Lorient, intéressé dès cet hiver et qui est monté à 5 M€ il y a peu, l’ASSE a reçu une offre du Stade Brestois légèrement supérieure incluant un pourcentage à la revente.

Brest n’ira pas au delà dans la surenchère

Reste que le club armoricain n’entend pas laisser Saint-Etienne gagner du temps et faire monter davantage les enchères. En effet, selon l’insider YohZe, bien renseigné sur les arcanes des transferts, le Stade Brestois a prévenu : l’offre formulée sera la dernière et une réponse rapide est attendue.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 et plutôt apprécié de Claude Puel dans un rôle de joker de luxe (19 apparitions TTC), Franck Honorat ne serait pas contre un départ, lui qui aspire à avoir davantage de temps de jeu et un rôle plus central dans l’équipe. Dans l’obligation de vendre, l’ASSE – qui va faire une petite plus-value – devrait accepter l’offre selon Manu Lonjon.

Brest a fait savoir à St Etienne que se serait sa dernière offre pour Honorat. Reponse dans les prochaines heures.

Le club brestois et confiant sur le dossier Honorat actuellement.#SB29 https://t.co/kXKwIjxhfL — Yo.Z (@YohZe) June 12, 2020