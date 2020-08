ASSE – Mercato : ça va s’accélérer pour un indésirable de Puel !

Bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne et Miguel Trauco : ça bouge du côté de l’Olympiakos. En effet, avant d’accélérer le recrutement du latéral gauche péruvien, le club grec attendait de céder sa pépite Kostas Tsimikas. C’est désormais chose faite !

Le défenseur de 24 ans va s’engager dans les prochaines heures du côté de Liverpool pour un deal avoisinant les 13 M€ et un salaire de 3 M€ par an selon le « Guardian ». Un transfert en phase de finalisation qui va permettre un petit investissement au club du Pirée, très intéressé par le défenseur stéphanois, auteur d’une saison décevante en Ligue 1 mais qui demeure le meilleur latéral de la dernière Copa America. Selon « Sportime », Trauco est même la priorité de l’Olympiakos.

Mis de côté par Claude Puel, Miguel Trauco n’a disputé qu’un match face à Anderlecht (défaite 2-1) lors de la préparation. Il n’était pas présent dans les 18 pour affronter le PSG en Coupe de France. Désireux de recruter à ce poste, le manager général des Verts doit d’abord se débarrasser de Trauco et de Katranis pour envisager la venue de Dimitri Giannoulis (PAOK), sa priorité.

Kostas Tsimikas arrives for Liverpool medical as contract and salary details emerge | #LFC #Tsimikashttps://t.co/Okb9ml72Zg pic.twitter.com/QUbuegr2x0

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) August 10, 2020