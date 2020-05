ASSE – Mercato : Cabaye prolongé en cas de départ de M’Vila ?

false

Selon le journaliste Manu Lonjon, Yohan Cabaye, le milieu de terrain de l’ASSE, sera prolongé par les Verts en cas de départ de Yann M’Vila.

On vous le disait plus tôt sur notre site : Yohan Cabaye, qui s’est entretenu avec l’Equipe, espère poursuivre sa carrière à l’ASSE. Et comme il l’a confirmé, l’ancien lillois poursuit ses discussions avec Claude Puel, l’entraîneur des Verts.

Spécialiste reconnu du Mercato, le journaliste en a dit plus sur le dossier. Et selon lui, Cabaye pourrait être prolongé en cas de départ d’un autre joueur de l’effectif. « Cabaye prolongé oui, mais si Yann M’Vila part. Ça, c’est mon information. J’ai plus de mal à croire que Cabaye restera si M’Vila ne part pas. »

M’Vila pourra partir

Comme notre site vous l’a révélé, M’Vila pourrait quitter le club du Forez sans que ce dernier se montre gourmand. Un accord avait été passé dans ce sens lors de l’arrivée de l’ancien rennais chez les Verts.