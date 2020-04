ASSE – Mercato : Claude Puel ferait le forcing pour une pépite de National 1

Les premiers pas compliqués en Vert d’Yvann Maçon n’ont pas refroidi Claude Puel de faire ses courses en National 1. Le latéral droit de 21 ans, arrivé de Dunkerque en janvier, pourrait en effet être rejoint durant l’été par le milieu de terrain du Red Star Saïd Arab. L’Algérien de 19 ans a en effet expliqué au site de DZfoot être l’objet d’une cour importante de la part de Saint-Etienne.

« Ce sujet a fait beaucoup de bruit, j’ai eu des discussions avec Saint-Etienne durant l’hiver mais je me suis dit de ne pas me précipiter, il me restait six mois de contrat, j’avais un objectif avec Red Star (la montée), j’aime beaucoup ce club. »

Mercato : Saïd Arab « beaucoup sollicité par les Verts » #ASSE: Le milieu de terrain du Red Star FC (National) Saïd Arab s’est confié durant un entretien accordé au site DZfoot. L’ancien joueur messin confirme avoir discuté avec l’ASSE durant le mercato… https://t.co/OmUIulbHt0 — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 18, 2020

« Au début, je ne calculais pas trop l’intérêt de Saint-Etienne mais après ça a fait beaucoup de bruit et j’ai parlé avec mon agent, surtout que c’est le coach qui te demande. Cela prouve que t’as sa confiance, c’était du sérieux. J’étais content mais pour moi ce n’est pas une finalité, je continue de bosser et peut-être que je vais partir à Saint-Etienne peut-être que je vais rester ici, Dieu seul sait. Je suis beaucoup sollicité par les verts. »