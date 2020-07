ASSE – Mercato : Claude Puel piste Mehrdad Mohammadi, qui est-il ? 

Qui remplacera Robert Beric à l’ASSE ? La question est en suspens depuis que l’attaquant slovène a rejoint les Chicago Fire au mercato hivernal. Depuis, personne n’a émergé pour le remplacer à la pointe de l’attaque des Verts. Le chantier est ouvert.

C’est peut-être sans doute pour cela qu’un bon nombre de rumeurs pourrait paraître crédibles. La dernière date de ce samedi et amène au Portugal, où le compte Persian Soccer croit savoir que Mehrdad Mohammadi (26 ans) serait dans les petits papiers de Claude Puel. Cet attaquant iranien évolue au Deportivo Aves et sort d’une saison où il a claqué 8 buts et délivré 6 passes décisives en 28 matches de championnat.

Doté d’un gabarit moyen (1,78m), l’intéressé évolue en pointe mais n’est pas un attaquant de fixation. Il prend les intervalles grâce à sa mobilité. Avant de débarquer au Portugal, le frère jumeau de Milad (KAA la Gantoise) avait fait toute sa carrière dans son pays natal. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Mohammadi est estimé à 1,6 million d’euros par la plateforme Transfermarkt. On notera que le MHSC est aussi intéressé par son profil. Vu le nez souvent creux de Bruno Carotti dans l’Hérault, cela ne ressemblerait donc pas à une mauvaise affaire…

Mehrdad Mohammadi has informed his agent that he wants to head to 🇫🇷#Ligue1, with Saint-Étienne & Montpellier being possible destinations.

Despite a lack of service at Aves, Mehrdad has emerged as one of the best strikers in 🇵🇹#LigaNOS with 8 goals & 6 assists. pic.twitter.com/pbewLOR0jO

— Persian Soccer (@PersianFutbol) July 17, 2020