ASSE – Mercato : Claude Puel prépare un vrai coup de balai à l’été 2020

Claude Puel, l’entraîneur des Verts, souhaitait un dégraissage de l’effectif de l’ASSE l’hiver dernier afin d’amorcer, dès l’été 2020, son recrutement de joueurs plus techniques. Le Castrais n’a pas vraiment été entendu puisqu’à part Robert Béric (Chicago Fire) et Harold Moukoudi (prêté à Middlesbrough), personne n’a quitté le Forez.

Une situation à laquelle il va encore tenter de remédier en fin de saison. Si l’on en croit le « 10 Sport », qui confirme des informations données par notre correspondant à Saint-Etienne, le plan de vol de la prochaine intersaison prévu le départ de nombreux gros salaires. En plus des fins de contrat qui ne devraient pas être prolongés (Cabaye, Perrin, Lacroix). Suivi par des clubs chinois en janvier, Yann Mvila ne sera pas retenu. Pas plus que Wahbi Khazri si une offre venait à tomber.

Comme à l’été 2019 et en janvier, Assane Diousse et Loïs Diony seront invités à trouver un nouveau point de chute. Ce sera aussi le cas de nombreuses recrues de Ghislain Printant l’été dernier (Palencia, Trauco, Moukoudi, Kolodziejczak). Seuls Zaydou Youssouf et Denis Bouanga demeurant dans les plans de Claude Puel.