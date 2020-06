ASSE – Mercato : contacts confirmés avec une piste du FC Nantes et des Girondins

true

Attaquant poussé vers la sortie par l’AS Monaco, Moussa Sylla est suivi par l’ASSE, le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux, entre autres.

Il y a un mois, l’insider @Yohzeavait révélé que l’AS Saint-Etienne suivait l’attaquant de l’AS Monaco Moussa Sylla (20 ans). Celui-ci, ancien coéquipier de Kylian Mbappé, devait lui succéder chez les Rouge et Blanc. Mais, malgré un temps de jeu conséquent en 2018/10, il n’a pas tenu ses promesses, si bien qu’il est poussé vers la sortie en Principauté.

L’Equipe confirme que les Verts et Claude Puel sont intéressés par son profil. Mais ils ne sont pas les seuls : Montpellier, le FC Metz, le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux sont également sur les rangs. Seulement, le natif d’Etampes privilégierait un départ vers l’étranger, lui qui bénéficie de touches en Angleterre et en Allemagne.

Jean-Philippe Krasso, arrivé d’Epinal, peut donc souffler : pour le moment, il évolue dans un compartiment pas encore surpeuplé puisqu’il est le seul attaquant de pointe de l’effectif avec Charles Abi.