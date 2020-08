ASSE – Mercato : Crivelli trop cher pour les Verts, Diony recalé par le RC Lens

true

L’ASSE se serait renseignée sur Enzo Crivelli, l’ancien caennais. Et elle aurait tentée de refourguer Loïs Diony à Lens.

Sur son Twitter, Mohamed Toubache-Ter glisse ce soir deux infos sur l’ASSE, dont une concerne le RC Lens. Selon l’insider, les Verts ont effet tenté de céder Loïs Diony, sur qui Claude Puel ne compte plus, au promu lensois. En vain, le RCL n’ayant pas donné suite. Et l’info la plus surprenante, sans doute, concerne une piste que Puel aurait tenté d’explorer, en vain, là aussi.

D’après le spécialiste des transferts, le coach stéphanois se serait en effet intéressé à Enzo Crivelli, l’attaquant de Basaksehir. Mais le board de l’ASSE lui aurait signifié qu’il n’avait pas les moyens d’acheter l’ancien joueur de Caen, Bordeaux, Angers et Bastia, auteur de 11 buts en 2019-20 avec le club d’Istanbul, sacré champion de Turquie.