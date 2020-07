ASSE – Mercato : Debuchy, Ruffier… la mise au point de Claude Puel !

true

En conférence de presse ce jeudi, Claude Puel, coach de l’ASSE, s’est expliqué sur la situation de Ruffier et la supposée altercation avec Debuchy.

En pleine préparation avant sa finale de Coupe de France contre le PSG (24 juillet), l’ASSE enchaîné les polémiques. Pourtant, sur le plan sportif, les Verts enchaînent les victoires dans leurs matches amicaux contre Rumilly (4-1), Nice (4-1), Charleroi (4-0).

En conflit avec Claude Puel, Stéphane Ruffier a été mis à pied par le club stéphanois. Il est reproché au gardien emblématique un retard à un entraînement. Une rencontre entre les parties est même prévue le 22 juillet prochain. En attendant, le portier de 33 ans est recalé des portes du centre d’entraînement. Présent en conférence de presse ce jeudi, Claude Puel s’est expliqué à propos de la situation. « À la base, c’est un choix sportif qui n’est pas accepté par le joueur et on en arrive à une situation particulière. Il se pénalise tout seul et ce que je ne veux pas, c’est qu’il pénalise le groupe. Quand je vois le groupe vivre de cette manière et préparer la Coupe de cette manière, je me dois d’être le garant et protéger le groupe. »

Désormais le divorce semble consommé entre Ruffier et Puel : « Un retour me parait difficile par rapport à ses propos. Personne n’est au-dessus du club. On doit avoir le comportement qu’on attend par rapport à ses partenaires, son club. » Arrivé en 2011 dans le Forez, Ruffier va quitter les Verts en catimini, malgré sa dernière année de contrat.

Claude Puel dément l’accrochage avec Mathieu Debuchy

En revanche, Claude Puel a haussé la voix sur sa supposée brouille avec Mathieu Debuchy. L’ancien coach de l’OGC Nice a vivement démenti cette information. « Je reste perplexe par rapport à certaines inepties que je découvre ou des fake news que l’on rapporte, a tancé Puel. J’avoue que c’est assez particulier. Il y a un tel décalage entre ce qui se passe et ce qui est rapporté. La dernière en date, c’est celle avec Mathieu Debuchy. »

Mathieu Debuchy a aussi réputé une altercation avec son entraîneur. « Je ne vois pas pourquoi je vais insulter le coach. Certes, on a eu une discussion mais en aucun cas des insultes. J’ai été très surpris d’apprendre que, limite, on avait failli en venir aux mains. C’est quand même scandaleux. » Désormais, les choses ont le mérite d’être clair.