ASSE – Mercato : dégraissage, Bouanga, Fofana… Puel justifie ses choix forts

Dans L’Equipe ce mardi, Claude Puel a formulé des vœux assez clairs sur la suite du Mercato de l’AS Saint-Etienne.

Ce mardi, à dix jours de la reprise de Ligue 1, « L’Equipe » a consacré un large focus à l’AS Saint-Etienne. Un club qui aspire à faire « du ménage » et qui nourit quelques doutes sur ses capacités pour la saison à venir. Désireux de partir sur un nouveau projet, Claude Puel va être amené à faire des choix forts.

Un groupe réduit d’une quinzaine de noms

En plus de Stéphane Ruffier, Loïs Diony, Miguel Trauco ou encore Sergi Palencia, Yann M’Vila, Wahbi Khazri ou encore Ryad Boudebouz se sont vus indiqués la sortie. Une politique totalement assumée par le technicien Castrais qui va resserrer le groupe autour des jeunes : « J’ai près de quarante joueurs pro, ce qui est dingue dans le management. Quand on va se rapprocher de la compétition, je vais devoir resserrer le groupe (autour de 25) et j’espère qu’on restera soudés ».

Un veto clair et net pour Bouanga et Fofana

S’il n’est pas sûr de pouvoir mener à bien son plan de cession, Claude Puel a quand même un souhait affirmé concernant deux joueurs qu’il veut intransférables : « Perdre Bouanga et Fofana serait contre-productif, on doit avoir de l’ambition même dans la reconstruction car on se sent très compétitifs ».

Reste à savoir si Claude Puel parviendra à mener à terme son Mercato idéal avec les venues d’un latéral gauche voire d’un attaquant si Loïs Diony trouvait preneur durant le deuxième Mercato qui ouvrira ses portes dans quatre jours…