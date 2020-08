ASSE – Mercato : deux contretemps de taille dans le dossier du latéral gauche ?

true

Parmi les priorités de Claude Puel, la venue d’un latéral gauche à l’ASSE ne semble pas parti pour se décanter rapidement.

Depuis quelques semaines, c’est surtout du côté des départs que le Mercato de l’ASSE s’active. Il faut dire que Claude Puel, passé la finale de la Coupe de France, a lancé a grande opération dégraissage pour voir partir plusieurs gros salaires.

Néanmoins, cela n’empêche pas les Verts d’espérer quelques recrues importantes pour l’effectif. Et parmi elles l’arrivée d’un latéral gauche. Problème, ce dossier semble se compliquer. D’un côté, il y a le cas Miguel Trauco qui semblait promis à l’Olympiakos. Sauf que le club grec ne serait pas pressé de conclure son arrivée. D’après Sportime, le club du Pirée aimerait être certain qu’une opportunité plus intéressante n’existe pas sur le marché avant de conclure le dossier Trauco.

De l’autre côté, il y a le dossier Dimitris Giannoulis, latéral du PAOK Salonique qui fait figure de priorité pour les Verts. Seulement, là encore les choses s’enveniment puisque le site AreaNapoli annonce que le nouveau club de Victor Osimhen serait aussi sur le coup pour le latéral gauche grec. Avec forcément des moyens de persuasion plus importants que ceux des Verts…