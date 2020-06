ASSE – Mercato : deux indésirables de Puel sollicités pour un prêt

true

Comme l’a fait savoir Macky Diong (Le Progrès), l’US Orléans a soumis une offre de prêt à l’ASSE pour Nelson Alpha Sissoko et Lamine Ghezali.

Dans son opération dégraissage, l’AS Saint-Etienne n’est pas seulement à l’écoute d’offres pour ses joueurs à gros salaires (Ruffier, M’Vila, Khazri, Kolodziejczak). En effet, s’ils ont des propositions, les Verts ne diront pas non à certains jeunes éléments à qui Claude Puel n’accorde qu’un crédit très limité aujourd’hui.

Comme le rapporte le journaliste du « Progrès » Macky Diong, une première proposition est tombée et concerne deux jeunes éléments de l’effectif : Nelson Alpha Sissoko (23 ans), arrivé l’été dernier en provenance de Clermont et qui n’a jamais eu sa chance, ainsi que Lamine Ghezali (20 ans). En effet, l’US Orléans, relégué en National et cherchant à reconstruire, a soumis une offre de prêt pour le défenseur et le milieu offensif.

Bien que les deux joueurs soient sur le départ, l’ASSE n’a pris aucune décision. La priorité des Verts est d’abord d’étudier la faisabilité d’une vente mais Sissoko comme Ghezali n’ayant été que peu exposés l’an passé (respectivement prêtés au Puy-en-Velay et à Châteauroux), il est assez peu probable qu’une offre digne de ce nom ne tombe. Un prêt n’est donc pas totalement exclu.