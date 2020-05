ASSE – Mercato : deux nouveaux joueurs de National 1 conseillés à Claude Puel

true

Pour le stéphanois Alexis Guendouz, ses coéquipiers à Pau Cheikh Sabaly et Lamine Gueye ont le niveau pour jouer plus haut. A l’ASSE ?

On le sait, lors de l’été 2020, l’AS Saint-Etienne ne disposera pas de beaucoup de moyens pour recruter et devra même vendre pour redresser son économie en souffrance. Une situation forcément problématique pour monter une équipe ambitieuse et compétitive mais qui n’effraie pas Claude Puel, prêt à aller chercher dans les divisions inférieures les joueurs capables d’endosser la tunique verte.

Parce qu’il a évolué en National 1 toute la saison du côté du Pau FC, le prêté Alexis Guendouz a forcément un regard sur les joueurs de cette division qu’il peut facilement comparer à ce qui se fait dans le Forez. Après avoir cuisiné le gardien de but sur son avenir, le site « Poteaux-Carrés » a donc parlé pépite de 3e division avec Guendouz.

S’il estime que Claude Puel « n’a pas besoin de (ses) recommandations » car il a « un peu l’oeil partout », Alexis Guendouz a quand même cité le nom de deux de ses coéquipiers pallois : « Dans ce championnat, il y a pas mal de bons joueurs qui attendent l’opportunité de pouvoir montrer leurs qualités chez les pros. Au Pau FC par exemple, on a des jeunes joueurs offensifs sénégalais avec du potentiel qui se sont illustrés cette saison : Cheikh Sabaly (21 ans, 10 pions) et Lamine Gueye (24 ans, 14 buts). Ils ont clairement le niveau pour jouer au-dessus et je sais qu’ils ont des sollicitations ».