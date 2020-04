ASSE – Mercato : feu vert pour un salary cap… bloquant les transferts !

true

L’idée de Bernard Caïazzo (ASSE) de remettre en place un salary cap ne déplaît pas à Philippe Piat, président du syndicat des joueurs français (UNFP).

L’ASSE ne panique pas. Xavier Thuilot a encore martelé ce message ce week-end alors que le pays tout entier s’inquiète des effets de la crise sanitaire sur le plan de l’économie. Malgré les dires du directeur général des Verts, les agents se succèdent pour rappeler que le club ligérien fera pourtant partie de ceux qui devraient être fortement impactés par les conséquences coronavirus.

« On n’entend pas se plaindre, mais nous sommes plus impactés que les autres secteurs, c’est un fait », a rappelé Bernard Caïazzo dans les colonnes du quotidien Ouest France. Le co-président de l’ASSE est tellement conscient de la situation qu’il a eu l’idée de remettre au goût du jour un salary cap, en vigueur chez les Verts pendant des années. « On est confrontés à un ultra capitalisme aussi dans le football moderne, avec une course à l’armement. Il faudra peut-être venir à trois ou quatre joueurs sans limite salariale », avait-il expliqué la semaine dernière.

« Pourquoi pas un salary cap, mais les clubs ne pourront plus vendre… »

Cette option a visiblement plu à Philippe Piat. « Je lui dis : Chiche !, à répondu le président du syndicat des joueurs français dans Le Monde (…) Ils oublient juste un tout petit truc : aux Etats-Unis, on ne vend pas les joueurs. Donc, pourquoi pas mettre un salary cap dans le football français, mais dans ce cas, les clubs ne pourront plus vendre leurs joueurs… » Ou le serpent qui se mord la queue…