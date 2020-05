ASSE – Mercato : Fofana, Bouanga…la vérité sur de possibles départs

false

L’ASSE, qui sera sans doute courtisée pour Wesley Fofana et Denis Bouanga, pourrait profiter des effets du COVID-19 pour garder ses deux joueurs au Mercato.

C’est déjà la grande mode sur certains sites internet : annoncer les rumeurs les plus folles au sujet de deux éléments clés de l’ASSE. On parle ici du défenseur Wesley Fofana et de l’attaquant Denis Bouanga. On le sait, et ce n’est un secret pour personne, Claude Puel, l’entraîneur des Verts, souhaite bâtir et construire sur le long terme avec les deux éléments.

Ce qui n’empêchera pas, loin de là, les dirigeants de la maison verte d’être à l’écoute sur les deux dossiers dans les jours à venir. Contraints qu’ils sont de récupérer de l’argent lors du mercato estival et d’alléger, de manière significative, la masse salariale. Pourtant, et c’est une évidence, la crise du coronavirus devrait sans doute permettre au technicien stéphanois de conserver ces deux éléments.

Pourquoi ? Parce que les clubs sont tous affectés financièrement et qu’en France, par exemple et hormis le PSG, on imagine assez mal une proposition au-delà de 10 millions d’euros. Il se murmure, déjà, que le Stade Rennais viendrait à la charge au sujet du buteur Gabonais. On veut bien le croire. Mais les dirigeants des Verts ne lâcheront jamais un élément prometteur, auquel Puel tient par-dessus tout, à moins d’un montant que l’on peut, quant à nous, estimer à 12 ou 13 millions d’euros.

Ce qui sera également le cas pour Wesley Fofana qui, lui, ne manquera pas non plus de courtisans en dépit de sa faible expérience en Ligue 1. Plutôt que de prêter attention aux différentes rumeurs pour Bouanga et Fofana, il est donc préférable de scruter la puissance financière du club en question. Ce qui permettra de savoir, ou pas, si l’information est crédible.



B.D.