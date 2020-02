ASSE – Mercato : Franck Honorat tenait une belle offre en Ligue 2

true

Cet hiver, Franck Honorat (ASSE, 23 ans) aurait pu signer au FC Lorient où on lui promettait de jouer les premiers rôles en Ligue 2.

Désireux de dégraisser cet hiver, Claude Puel avait ouvert la porte à de nombreux joueurs à l’AS Saint-Etienne. Initialement, Franck Honorat (23 ans) faisait partie des éléments susceptibles de plier bagage. Puis, petit à petit, l’ancien Clermontois a su convaincre le coach de lui donner sa chance dans des postes aussi variés que piston ou ailier.

Les Verts étaient prêts à accepter 3 M€ pour le laisser filer

Comme nous le confirme « Le 10 Sport », Franck Honorat a bel et bien eu des offres. En plus de Caen et du RC Lens, intéressés pour un prêt, le FC Lorient était sur les rangs, prêt à faire une offre d’achat de 3 M€ pour l’ex meilleur passeur de Ligue 2. A l’ASSE, la proposition des Merlus faisait réfléchir malgré le changement de statut d’Honorat dans l’effectif.

D’après le site internet, c’est finalement le joueur qui a eu le dernier mot. Après avoir pesé le pour et le contre de rebondir en Bretagne, Franck Honorat a finalement décidé de décliner cette opportunité. L’AS Saint-Etienne s’est donc rangée derrière la volonté du milieu offensif et l’a finalement conservé.