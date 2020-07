ASSE – Mercato : Hamouma, son avenir fait débat

true

L’ASSE doit-elle conserver Romain Hamouma ? C’est notre micro-trottoir de la semaine…

Simon, Andancette (26) :

»Oui. Du haut de ses 33 ans, Hamouma fait partie des piliers du club. Tout d’abord, aucun transfert élevé ne sera proposé au club cet été pour le recruter… C’est un joueur qui n’a pas été épargné par les blessures, mais il est d’une très grande importance lorsqu’il est titulaire. Hamouma est capable de sortir un match monstrueux en inscrivant des buts sortis de nulle part, à n’importe quel moment. Dans une saison où un fort passage de relais va avoir lieu entre les nombreux jeunes que Claude Puel va installer dans le groupe professionnel et les plus anciens, son expérience peut être très importante. On pourrait même envisager une prolongation. »

Christophe, Villars (42) :

»Un grand oui pour garder Romain Hamouma ! Il a été souvent blessé tout au long de sa carrière, mais il apporte beaucoup lorsqu’il est sur le terrain. C’est d’ailleurs lui qui présente le meilleur ratio de buts inscrits par match cette saison. C’est dire son efficacité. »

Achiel, Oss (Pays-Bas) :

»Il faut que le club le conserve. Même à 33 ans, je trouve qu’il apporte toujours une certaine créativité qui aide l’équipe. Et c’est ce qui manque assez souvent à l’ASSE… Il marque en plus souvent des beaux buts. Techniquement, c’est notre meilleur joueur. »

Eliott, Saint-Uze (26) :

»Oui, car c’est un joueur important dans l’effectif. Il connaît très bien le club et il est souvent bon quand il joue. Le problème, c’est qu’il se blesse très souvent. C’est dommage. »

Inès, Chambon-Feugerolles (42) :

»Romain Hamouma doit rester à »Sainté ». On sait tous qu’un Hamouma sans pépins physiques, est l’un des meilleurs éléments que l’on a pu avoir ces dernières années. Il apporte sa vitesse et sa technique. L’équipe a besoin de lui. Ce ne serait bénéfique pour personne de le laisser partir. Il est apprécié par les joueurs et il est rentré dans le cœur des supporters. J’espère qu’il restera avec nous et qu’il finira sa carrière à l’ASSE. »

Thierry, Saint-Julien-en-Alban (07) :

»Je ne suis pas favorable à ce que le club le conserve. C’est un joueur talentueux, mais il est trop souvent blessé pour que Claude Puel puisse vraiment compter sur lui la saison prochaine. Il est encore capable d’exploits individuels, mais ça reste un intermittent du spectacle. »

Florent, Andrézieux-Bouthéon (42) :

»Romain doit être gardé au même titre que Loïc Perrin d’ailleurs ! Depuis la reprise, à l’entraînement, les papys font de la résistance ! Ils sont très affûtés… Hamouma pourrait prétendre à une place de titulaire ou sinon être un joker de luxe. Pour la saison à venir, on va avoir besoin de joueurs d’expérience comme Perrin et lui. »