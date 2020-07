ASSE – Mercato : Hognon a doublé Puel pour une révélation de Ligue 2 !

true

Récemment recruté par Metz, Warren Tchimbembé aurait pu rejoindre l’ASSE. Mais, le milieu droit avait plus de certitudes avec le club lorrain.

Après la déception de la Coupe de France, finale perdue face au PSG (1-0), l’ASSE se tourne vers le mercato. Avec Claude Puel aux manettes, les Verts viseront des profils talentueux et jeunes. Désormais, le club du Forez veut repartir sur un cycle vertueux tout en réalisant du trading de joueurs.

Dans cette optique, l’ASSE s’est intéressé à Warren Tchimbembé. Le milieu de terrain a été la révélation de la seconde partie de saison de l’Estac. Sous l’égide de Laurent Battles, ancien stéphanois (2012-2012), le natif de Gonesse a explosé dans l’Aube. À 22 ans, dans son club formateur, il a participé à 14 rencontres de Ligue 2 en marquant à trois reprises.

Forcément, son profil a attiré l’attention de la Ligue 1. La semaine passée, Warren Tchimbembé s’est engagé pour quatre ans avec le FC Metz de Vincent Hognon, lui aussi ancien Vert (2002-2007). Dans L’Est-Eclair, son agent a dévoilé que l’ASSE s’était positionné. « Metz suivait le joueur depuis longtemps, ça a été le club le plus insistant. Saint-Etienne et des clubs étrangers se sont intéressés à lui, mais c’est avec Metz que Warren avait le plus de certitudes. » Ambitieux, les Verts seront rebondir pour s’attacher les services d’autres joueurs à fort potentiel.