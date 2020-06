ASSE – Mercato : Honorat pourrait débloquer un autre dossier juteux pour les Verts

true

Le possible départ de Franck Honorat au mercato pourrait permettre à l’ASSE de transférer par la même occasion un certain Vagner, qui plaît beaucoup au FC Lorient.

L’ASSE ne devrait pas manquer de liquidités sur ce mercato. Alors que certains clubs ne devraient pas forcément bénéficier du marché franco-français qui a ouvert ses portes ce lundi, les Verts pourraient y faire feu de tout bois.

Si Adil Aouchiche est plébiscité dans le sens des arrivées, le rayon des départs ne devrait être pas non plus tout dans le Forez. On le sait, Claude Puel a identifié plusieurs joueurs qu’il ne retiendra pas cet été. Franck Honorat n’entrait pas nécessairement dans cette catégorie mais il l’est devenu par la force des choses. Déjà pisté cet hiver, le joueur de 23 ans serait très proche de s’engager au Stade Brestois. Dans son live Twitch de vendredi soir, Manu Lonjon a conformé cette tendance sans évoquer les détails chiffrés.

Refroidi pour Honorat, le FC Lorient songe à Vagner

On sait juste que l’opération est quasi actée et qu’elle pourrait avoir un effet domino… sur le cas Vagner. Le journaliste spécialisé dans les transferts assure en effet que le milieu stéphanois a trois offres devant lui. L’ESTAC a dégainé, mais il est trop cher pour Troyes. Le FC Metz est prêt à investir 3M€ mais l’offre n’a pas été acceptée et enfin Ludogorets ! Le club ligérien laissera partir Vagner, mais demande 4 millions d’euros a minima. Enfin, le FC Lorient, intéressé par Honorat dans un premier temps, pourrait se rabattre sur lui.