ASSE – Mercato : la crise oblige les Verts à lâcher 9 joueurs dont une recrue de Puel !

Obligé de faire quelques économies, l’ASSE va laisser filer plusieurs de ses Espoirs suite à la relégation de la réserve en National 3.

Fortement impacté par la crise sanitaire et économique du coronavirus, l’AS Saint-Etienne va devoir réduire la voilure de manière spectaculaire durant l’été 2020. Si le plan dégraissage avait déjà été amorcé l’hiver dernier, il va encore s’accentuer prochainement et touchera encore plus durement l’équipe réserve, reléguée en National 3.

Kleyveens Hérelle n’aura finalement jamais eu sa chance…

Comme le rapporte Macky Diong, journaliste au « Progrès », ils sont neuf à ne pas être conservé à l’issue de leur contrat au 30 juin. Le cut concernera huit purs produits du club : Alexandre Valbon, Jordan Halaimia, Dylan Durivaux, Nathan Crémilleux, Mathis Mezaber, Aboubacar Kouyate, Zacharia Bengueddoudj et Papa Doumbia. Mais il touchera aussi l’une des deux recrues validées par Claude Puel cet hiver.

Arrivé en janvier en provenance d’Avranches (National) pour aider l’équipe de National 2 à se sauver, Kleyveens Hérelle (attaquant, 25 ans) n’est pas parvenu à convaincre. Même s’il l’a souvent convoqué dans le groupe professionnel aux entraînements, Claude Puel ne lui a pas proposé de prolongation.