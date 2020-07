ASSE – Mercato : la fin de l’aventure stéphanoise pour Perrin officialisée par… Moulin !

true

Après la rencontre, Jessy Moulin n’a pas hésité à prendre la défense de Loïc Perrin après son expulsion. Confirmant au passage son départ de l’ASSE.

C’est donc bel et bien par une terrible expulsion que Loïc Perrin terminera son aventure du côté de l’ASSE. Le défenseur stéphanois, expulsé pour un tacle non maîtrisé sur Kylian Mbappé, a vu son incroyable parcours sous le maillot des Verts s’achever de triste façon.

Et s’il y avait encore un doute sur le fait que Loïc Perrin continue une saison supplémentaire avec l’ASSE, Jessy Moulin a réglé la question pour lui. Le portier des Verts a révélé de manière claire, après la rencontre au micro de France 2, que ce match était bien le dernier de Perrin avec l’ASSE.

« On aura le temps de lui dire en quatre yeux mais il n’y a personne qui pourra lui en vouloir quand on voit sa carrière. Il est exemplaire, dans tous les domaines. C’était un leader toute sa carrière par ses qualités sur le terrain. C’est un vrai stéphanois qui nous quitte et ça fait beaucoup de peine de savoir qu’il ne sera plus à côté de nous dans le vestiaire. Mais j’espère qu’il restera proche de nous et il sait de toute façon que toute l’équipe l’aime très fort. Personne ne lui en voudra parce qu’il est irréprochable dans tout », a confié Moulin dans un magnifique hommage.