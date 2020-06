ASSE – Mercato : la porte de Montpellier se referme pour Ruffier

true

Poussé vers la sortie à l’ASSE, Stéphane Ruffier a vu la porte de Montpellier lui claquer au nez. Le club héraultais a quatre autres pistes que lui.

Tel que c’est parti, Stéphane Ruffier va passer une saison 2020/21 blanche. En effet, le gardien basque ne veut plus jouer pour Claude Puel à l’ASSE, où il est désormais devancé dans la hiérarchie par Jessy Moulin, mais il ne compte pas faire de cadeau aux Verts en résiliant son contrat. Et il n’a pas non plus l’intention de faire bouger sa famille pour une destination exotique.

Un temps, la piste montpelliéraine a été évoquée. Son ancien coach, Jean-Louis Gasset, y est très influent et comme le club héraultais s’apprête à voir l’Argentin Geronimo Rulli retourner à la Real Sociedad, un deal semblait possible. Mais il semblerait que les Héraultais aient d’autres pistes…

Selon le journaliste Mohamed Toubach-Ter, « le gardien de but des Young Boys David von Ballmoos intéresse très fortement Montpellier, contact établi ! Jérémy Frick, gardien du Servette, formé à Lyon, est dans une short-list qui contient quatre noms pour être précis dont un qui est remplaçant ! ».