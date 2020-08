ASSE – Mercato : la porte Montpellier se referme pour Ruffier (officiel)

true

Indésirable du côté de l’ASSE, Stéphane Ruffier pouvait espérer rebondir à Montpellier. Mais, le club héraultais vient de signer de Jonas Omlin.

Plus en odeur de sainteté à l’ASSE, Stéphane Ruffier (33 ans) doit se trouver un nouveau point de chute pour éviter de passer une année loin des pelouses. Sous contrat jusqu’en 2021, le portier possède un salaire très confortable dans le Forez. Claude Puel souhaiterait réduire la masse salariale du club, pour pouvoir recruter des éléments plus jeunes dans le but d’initier un nouveau projet.

Pas franchement attiré par une aventure à l’étranger, Ruffier souhaiterait rebondir en France. Problème, le principal club à la recherche d’un numéro un vient de trouver son bonheur. Ce mercredi, Montpellier a officialisé la venue de Jonas Omlin (26 ans). Le Suisse arrive en provenance de Bâle. Le club héraultais n’a pas communiqué le coût, ni la durée du contrat de son nouvel élément.

Dans la hiérarchie, Omlin arrive pour récupérer la place laissée vacante par Geronimo Rulli. Prêté lors du dernier exercice, le goal argentin est retourné dans le club basque. L’option d’achat, au-dessus de 10 millions d’euros, ainsi que ses lourds émoluments n’étaient pas compatibles avec les finances montpelliéraines.

En France, les portes se sont toutes fermées pour Ruffier. Pas convoqué pour le stage à Dinard, le gardien le plus capé de l’histoire de l’ASSE navigue toujours en eaux troubles.