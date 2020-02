ASSE – Mercato : la recrue stéphanoise Yvann Maçon passée au crible

true

Cet hiver, l’ASSE n’avait pas de moyens financiers pour se renforcer. Elle s’est efforcée de dégraisser, tant bien que mal, avec Robert Beric, Harold Moukoudi et Alpha Sissoko pou seuls départs, mais lors des dernières heures du marché, elle a tout de même recruté un joueur : Yvann Maçon. Le latéral droit, également pisté par Amiens, débarque de Dunkerque, actuel leader du National.

« Claude Puel m’a félicité et expliqué ce qu’il attendait de moi, a confié le joueur aux médias de l’ASSE après sa signature. Il ne s’inquiète pas pour mon intégration. Il veut me donner les moyens pour progresser le plus rapidement possible. Il m’a déjà donné plusieurs axes à améliorer dans mon jeu : ma qualité de centre, être plus précis dans les vingt derniers mètres, plus de discipline tactique défensivement. Je suis très content parce que j’arrive dans un club mythique du championnat de France. En voyant le staff et les installations, j’ai vite pris conscience que j’étais entré dans un autre monde, j’ai changé complètement de dimension. J’ai toujours travaillé pour devenir un joueur professionnel, signer ce contrat, c’est un rêve, et à Saint-Étienne, c’est encore plus beau. »

📸 Yvann #Maçon, arrivé hier à l’#ASSE, participe à son premier déplacement avec le groupe professionnel ! pic.twitter.com/pt5i3Y0cSn — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 1, 2020

Robin : « En piston, Yvann était comme un poisson dans l’eau »

Sur Poteaux Carrés, Claude Robin, l’ancien formateur stéphanois, a présenté le défenseur, qu’il avait eu sous ses ordres à Dunkerque. « Yvann a été constant, il a enchaîné les prestations intéressantes. C’est un jeune joueur en progression. C’est un garçon très tonique, doté d’une technique très honorable. C’est un milieu de terrain de formation que j’ai converti en arrière latéral. Au départ il faisait quelques erreurs tactiques mais il les compensait par sa vitesse, par sa tonicité. C’est un garçon assez complet, qui a un bon potentiel. Ça peut être une vraie surprise », a expliqué Robin.

« Un garçon qui a faim »

Le technicien décrit la recrue stéphanoise comme un défenseur moderne, complet. « Yvann a joué arrière latéral dans une défense à quatre mais je l’ai également fait évoluer dans un rôle qui lui convenait très bien, celui de piston quand on jouait dans un 3-5-2 ou un 5-3-2. Yvann était comme un poisson dans l’eau à ce poste de piston droit car il a de réelles qualités offensives, il apporte de la percussion. Ce système de jeu lui permet de mettre en valeur sa vitesse et sa tonicité. »

Selon Robin, l’ASSE a vu juste. Et Maçon a un très bon état d’esprit. « Yvann est un garçon qui a faim, il croque à pleines dents ce qui lui arrive. Il est très ambitieux. Signer pro à Sainté, c’est une superbe opportunité. C’est un garçon qui n’a joué qu’une vingtaine de matches en National 1. Il va découvrir complètement le monde professionnel. Il a un parcours très atypique car il n’est pas passé par un centre de formation. Il a vécu en Guadeloupe avant de jouer quelques années dans un club amateur de la banlieue de Montpellier, Castelnau-Le Crès. A Dunkerque il a d’abord joué avec la réserve. Yvann a encore de la discipline à acquérir. On peut faire confiance à Claude Puel, il n’y aura pas de problème là-dessus. »