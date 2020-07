ASSE – Mercato : la réponse cash de Puel aux enchères qui montent pour Fofana

true

Alors que Wesley Fofana n’en finit plus d’attirer les convoitises, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel ne compte laisser aucune ouverture.

La performance de Wesley Fofana, hier soir lors de la victoire du PSG face à l’ASSE (1-0), n’est qu’une confirmation. Le défenseur central des Verts dispose d’un potentiel énorme que les clubs étrangers n’ont pas manqué de relever.

Le stoppeur stéphanois attire les convoitises et celles-ci sont de plus en plus nombreuses. Après le Milan AC, c’est Leicester qui serait proche de passer l’action si l’on en croit FootMercato. Seulement, c’est sans compter sur Claude Puel qui ne compte pas varier d’un iota dans ce dossier. Le coach stéphanois ne compte absolument pas laisser partir Fofana, et l’aurait encore confié en interne.

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, Puel aurait tenu un discours catégorique face aux convoitises autour de son joueur. « Fofana ne partira pas cette saison, ils peuvent tenter… Ils vont s’épuiser », annonce d’ores et déjà le coach des Verts. Un discours qui vaut pour Wesley Fofana mais aussi pour Denis Bouanga, que Puel compte également retenir cet été.