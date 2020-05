ASSE – Mercato : l’arrivée de Krasso confirmée par son propre coach

true

Voilà quelques semaines que l’ASSE tente de conclure l’arrivée du jeune attaquant d’Epinal Jean-Philippe Krasso.

Ce n’est pas une surprise, l’ASSE ne va pas faire de folies lors du Mercato estival qui se profile. Claude Puel et la cellule recrutement sont donc en recherche de bons coups sans avoir à débourser trop d’argent.

La possible arrivée de Jean-Philippe Krasso s’inscrit dans cette lignée. L’attaquant de 22 ans qui évolue à Epinal plaît aux Verts depuis de longues semaines déjà. Aux dernières nouvelles, le dossier avait néanmoins marqué un temps d’arrêt.

Pas de quoi menacer sa conclusion pour autant si l’on en croit le propre coach de Krasso à Epinal, Xavier Collin. Ses propos accordés à France Bleu Saint-Etienne Loire ne laissent en effet guère de doutes sur son avenir en Vert. « Il y a un entraîneur qui a flashé sur le profil d’un joueur. C’est souvent une affaire de feeling, de profil et Jean-Philippe correspond au profil que Saint-Etienne et Claude Puel recherchent. Il est pétri de qualité et a un énorme potentiel. (…) Il devra faire sa place. C’est un garçon qui peut rendre service dans un premier temps. Même si la marche est très haute, il est là bas pour apprendre et continuer sa progression. On est très contents pour lui ».