true

Vendre Vagner, bonne option ou pas pour l’ASSE ? C’est la question que nous avons posée aux supporters stéphanois cette semaine, dans le cadre d’un micro-trottoir…

Yannick, Grézieux-le-Fromental (42) :

»Je pense que l’ASSE devrait lui donner sa chance. Il sort de deux saisons satisfaisantes à l’AS Nancy-Lorraine. Il est jeune et peut encore progresser ! Le vendre serait une erreur, comme on a pu le faire avec Neal Maupay par exemple… »

Jérémy, Beauchastel (07) :

»Il faut garder Vagner ! C’est un jeune joueur et il a été décisif lors des deux prêts à Nancy. Cette saison, il a inscrit 8 buts en 18 matches. C’est presque autant que Loïs Diony en trois saisons passées chez nous ! Il faut faire confiance aux jeunes joueurs. Je suis persuadé qu’il peut être un très bon attaquant de Ligue 1. »

Christophe, Villars (42) :

»Pour moi, le problème ne viendra pas de Vagner, mais plutôt du fait qu’on possède déjà 6 ou 7 attaquants. Avec en plus la signature de Krasso, ça va faire beaucoup de monde devant. Il me semble difficile pour lui d’avoir sa chance. L’option serait peut-être de le prêter une troisième fois mais cette fois-ci en Ligue 1, dans un club promu par exemple, afin qu’il acquière encore plus d’expérience. »

Romain, Le Puy-en-Velay (43) :

»Vagner mérite sa chance. Ne refaisons pas les mêmes erreurs que les années précédentes. On l’a vu depuis des années, on vend des joueurs indésirables, qui n’ont même pas eu leur chance en Ligue 1 chez nous et qui sont performants par la suite, ailleurs, comme Maupay ou Aguilar. »

Jean-Louis, Belfort (90) :

»Vagner est un très bon jeune joueur ! Il a une marge de progression importante et notre entraîneur a besoin de ce genre de joueur, c’est sa marque de fabrique. Si le joueur souhaite s’en aller, il ne faut pas le retenir car ce n’est jamais bon de conserver un joueur contre son gré. En revanche, s’il souhaite rester et s’imposer au club, il ne faut pas que la direction le vende. Là je dis non ! »

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape (07) :

»Le club doit absolument le garder ! Il a 24 ans et est très talentueux. Si on veut lancer une politique de jeunes, alors pourquoi ne le garderait-on pas ? Je suis sûr qu’il peut réussir et marquer des buts en Ligue 1. Il a un gros potentiel. »

Dimitri, Prunete (2B) :

»Je suis partagé. D’un côté, j’ai envie de le voir évoluer sous le maillot vert la saison prochaine afin qu’il puisse nous montrer toute l’étendue de son talent. Mais de l’autre, je me dis que sa vente ainsi que celles d’autres joueurs comme Honorat et Moukoudi, peut permettre au club de conserver Fofana ou Bouanga. En cas de belle offre, sa vente sera sans doute inévitable… »

Isaac, Marseille (13) :

»C’est un joueur que j’aime bien. J’ai souvent regardé les matches de Ligue 2 et j’ai pu le voir jouer à quelques reprises. Il a un petit gabarit, il est très rapide, plutôt bon techniquement et surtout très adroit devant les buts adverses. Avec ce qu’il a montré à Nancy, il mériterait sa chance à l’ASSE. »