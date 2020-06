ASSE – Mercato : le dossier Honorat s’active, une belle vente en perspective ?

true

Franck Honorat, le milieu offensif de l’ASSE, semble susciter beaucoup d’intérêt en Ligue 1. Et le dossier s’active sensiblement.

Parmi les joueurs de l’ASSE qui plaisent beaucoup, Franck Honorat figure en première ligne. L’ailier stéphanois agite plusieurs clubs et comme l’explique Manu Lonjon sur son Live Twitch ce jour, la bataille est de plus en plus acharnée.

Selon lui, Brest et Lorient tentent de convaincre l’ASSE de lâcher son ailier. « Ca bouge beaucoup. Brest avait fait une première offre refusée. Lorient a fait une offre aussi refusée. Brest s’est repositionné hier. Et entre hier soir et ce matin, Lorient a fait une nouvelle offre pour Franck Honorat. Donc autant dire que la tendance actuelle est clairement un départ de Franck Honorat », explique le journaliste.

Estimant un possible transfert de Honorat à 4 voire 5 millions d’euros, Manu Lonjon estime que les Verts ont l’occasion de faire une « belle bascule ». Et ce même si les Verts n’ont pas spécialement placé Honorat sur la liste des transferts. « Ce n’est pas leur priorité de le vendre, ce n’est même pas leur souhait. Mais quand tu as une offre qui permet de faire une plus-value… C’est normal que Sainté réfléchisse », a conclu Manu Lonjon qui a par ailleurs révélé que Honorat avait souhaité quitter l’ASSE pour Lorient dès cet hiver. Un souhait auquel Claude Puel n’avait pas accédé.