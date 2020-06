ASSE – Mercato : le PSG devrait perdre la bataille Aouchiche, les formateurs sont écœurés…

true

Alors qu’Adil Aouchiche (PSG, 17 ans) penche plutôt pour l’ASSE que pour ses autres options, les éducateurs parisiens accusent le coup d’une nouvelle fuite des talents.

En fin de contrat au Paris Saint-Germain au 30 juin prochain, Adil Aouchiche (17 ans) tarde à se décider concernant son avenir. Refroidi par ses perspectives de temps de jeu moindre dans la Capitale, le Ballon d’argent du dernier Mondial U17 envisage un départ et il y a de plus en plus de chance que le prometteur milieu offensif n’opte pour l’ASSE.

Plutôt bien rencardé sur le dossier, Manu Lonjon a laissé entendre, lors de l’un de ses derniers live Twitch, que la tendance était plutôt à ce qu’Aouchiche signe chez les Verts plutôt que de prolonger au PSG, de partir dans un grand club étranger (Juve, Arsenal) ou au LOSC. Pour l’heure, le dossier n’est pas encore conclu. Mais du côté de Paris, on sent déjà que la bataille est perdue.

Les formateurs parisiens souffrent d’un « sentiment de gâchis »

Dans les colonnes du « Parisien », un éducateur a déploré la fuite des Titis, qui se poursuit saison après saison et qui devrait emporter Aouchiche après en avoir fait de même avec Dembélé, Edouard, Zangadou ou encore Coman par le passé : « La déception est très forte quand tu t’occupes de former un jeune pendant plusieurs années, quasiment 24 heures sur 24, et qu’il décide finalement de ne pas signer au club à la fin de son cycle (…) Certains agents nous remercient car leur joueur profite de la meilleure formation française avant de partir pour gagner plus ailleurs. Il existe un sentiment de gâchis ».

Dans ce même article, un dirigeant du centre de formation fustige d’ailleurs l’impatience des joueurs et de leur entourage : « Plutôt que de réussir tout de suite, Presnel (Kimpembe) a fait preuve de patience en écoutant les anciens et il a progressé en s’entraînant auprès de champions. C’est désormais un super ambassadeur pour les jeunes. Il est toujours humble, positif et professionnel. Il nous faudrait beaucoup de Kimpembe dans l’état d’esprit et la réussite ».