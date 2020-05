ASSE – Mercato : le RC Lens sur le point de chiper une priorité de Puel

true

Plus tôt dans la journée, l’intérêt de l’ASSE pour le défenseur du Havre Loïc Badé a été dévoilé. Sauf que le défenseur havrais devrait filer ailleurs.

Dans son souhait de remodeler en profondeur son effectif, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel compte bien faire confiance aux jeunes. La preuve avec la dernière piste en date, Loic Badé, défenseur du Havre convoité par les Verts comme l’a révélé Paris Normandie.

Il faut dire que le défenseur, qui s’est révélé avec le maillot havrais, n’a pas encore signé de contrat professionnel et peut donc s’engager avec le club de son choix. Mais si l’on en croit les informations de RMC Sport, Loïc Badé devrait filer ailleurs qu’à Saint-Etienne.

Le RC Lens, aurait en effet un temps d’avance et la piste « serait sur le point de se concrétiser ». Un contrat de trois ans serait même déjà dans les tuyaux pour ce défenseur qui devrait donc découvrir la Ligue 1. Avec le maillot Sang et Or plutôt que le vert…