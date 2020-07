ASSE – Mercato : le RC Strasbourg a tenté le coup pour Vagner !

true

En provenance de l’ASSE, hier, Vagner Dias s’est engagé au FC Metz. Le RC Strasbourg a pourtant essayé de doubler les Lorrains dans les dernières minutes.

À l’ASSE, Claude Puel fait le ménage. Le coach stéphanois réduit la taille de son groupe en vue de la saison prochaine. Ainsi, il espère récupérer des deniers pour reconstruire un effectif qui épouse ses volontés. Après le départ de Franck Honorat (Stade Brestois), Vagner Dias (24 ans) a aussi quitté le Forez. Hier, l’ailier cap-verdien s’est engagé avec le FC Metz.

Prêté la saison passé à Nancy, Vagner Dias a réalisé une belle saison en Ligue 2. Le natif de Mindelo (Cap-Vert) a inscrit sept buts et offert deux passes décisives en 15 rencontres. De belles statistiques qui ont ravivé des intérêts de clubs de Ligue 1. Finalement, c’est le FC Metz qui s’est attaché ses services jusqu’en 2024.

L’amitié entre l’ASSE et le club lorrain a facilité l’affaire selon Vagner Dias : « Franchement, mon agent a décidé que j’allais à Metz, notamment parce que le club s’entend bien avec l’ASSE et que son offre était bonne. J’ai accepté de venir car le projet du FCMetz est bon pour moi et qu’il me permettait de jouer en Ligue 1. C’était ma priorité. »

Car, hier, un nouveau prétendant a tout essayé pour revenir à la charge auprès de l’ASSE. Selon l’Est Républicain, le RC Strasbourg désirait doubler le concurrent messin dans la dernière ligne droite du transfert. Mais, la tentative de dernière minute s’est avérée infructueuse pour les Alsaciens. Pour ce transfuge, l’ASSE a récupéré à peu près 3 millions d’euros. Une belle affaire puisque le joueur était arrivé libre en juillet 2017 en provenance de Gil Vicente (Portugal).