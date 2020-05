ASSE – Mercato : le sérieux recadrage de Demirovic sur son avenir

true

Alors qu’Ermedin Demirovic, l’attaquant de Saint-Gall, intéresse l’ASSE mais aussi de nombreux clubs étrangers, les spéculations agacent le joueur.

Comme depuis plusieurs marchés des transferts, la priorité de l’ASSE lors du prochain Mercato, en plus de dégraisser sérieusement, est de pouvoir enfin s’offrir les services d’un numéro 9 performant. Ces derniers temps, la piste la plus chaude mène à Ermedin Demirovic, attaquant de Saint-Gall qui appartient à Alaves.

Mais alors que beaucoup de rumeurs circulent sur son cas, en France mais aussi en Allemagne où il intéresse plusieurs clubs, Demirovic a mis les choses au point avec fermeté. « Il y a eu des rumeurs dernièrement, beaucoup de choses ont été écrites. Mais tout cela est hors de propos pour le moment », a affirmé le buteur dans un message sur le compte Twitter de Saint-Gall.

Ermedin Demirović 🗣️ WIR brauchen eure volle Unterstützung und mit EURER Hilfe werden wir es schaffen 🟢⚪️ pic.twitter.com/xLXWVCW0fK — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) May 27, 2020

Alors que le championnat suisse n’est pas terminé et pourrait reprendre en juin, Demirovic a tenu à rappeler sa détermination pour se concentrer uniquement sur la fin d’un championnat dont Saint-Gall est leader pour le moment. « L’équipe et moi avons juste besoin d’un soutien complet pour continuer exactement là où nous nous sommes arrêtés. Avec vous derrière nous, nous le ferons. L’histoire n’est pas encore terminée », a prévenu Demirovic. L’ASSE et les autres courtisans sont donc prévenus, il faudra faire preuve d’un peu de patience dans ce dossier…