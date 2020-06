ASSE – Mercato : l’épineux cas Ruffier pourrait faire une victime chez les Verts

true

Barré par Stéphane Ruffier pour le poste de n°2 de l’ASSE, Stefan Bajic pourrait être tenté par un départ en prêt pour ne pas évoluer avec l’équipe de National 3.

Entre Stéphane Ruffier et l’ASSE, la cohabitation estivale s’annonce compliqué. Souriant et même un peu taquin avec les médias à l’entraînement mercredi, l’ancien n°1 n’est pas prêt à tout pour mettre fin à son aventure chez les Verts. Au contraire. L’ancien Monégasque a encore un an de contrat à un salaire avoisinant les 250 000€ brut et n’a aucunement l’intention de faire de cadeau.

Comme le rapporte « RMC Sport », Stéphane Ruffier a déjà fait l’objet de trois approches, deux émanant de Turquie et une de Ligue 1 (Montpellier), qu’il a toutes poliment éconduits. Une situation qui embarrasse ses dirigeants, prêts à le laisser libre s’il trouve un club prêt à assumer son imposant salaire.

Stefan Bajic a été approché par le SO Chôlet (N1)

Le départ de Ruffier toujours incertain, cela pourrait avoir des répercussions dans le dossier Stefan Bajic (18 ans). Promis à un rôle de numéro 3 si le Bayonnais reste, le prometteur portier formé à Saint-Etienne pourrait être tenté d’aller voir ailleurs pour prendre du temps de jeu et évoluer plus haut que le championnat de National 3 avec la réserve des Verts.

Selon Manu Lonjon, qui a évoqué le dossier dans l’un de ses derniers Manu Time sur Twitch, l’international U18 aurait fait l’objet d’une offre de prêt du SO Chôlet (National 1). Offre qui ne serait toutefois plus d’actualité, le club du Maine-et-Loire ayant fait signer le gardien croate Antonio Demo (22 ans) depuis…