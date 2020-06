ASSE – Mercato : les portes se referment pour ce joueur poussé vers la sortie par Puel

true

Le latéral gauche péruvien de l’ASSE Miguel Trauco bénéficierait de trois touches au Brésil, où il évoluait auparavant. Mais celles-ci ont été démenties…

Il existe un énorme décalage entre les aspirations de Miguel Trauco et les faits. Le latéral gauche péruvien se voit aller dans un plus grand club européen que l’AS Saint-Etienne, rêve du Real Madrid, mais dans les faits, il n’était pas titulaire au Flamengo au moment de son départ pour les Verts et l’OM ou le FC Nantes avaient passé leur tour le concernant.

D’ailleurs, il n’est pas dit que Trauco ne finisse pas par cirer le banc chez les Verts. Car Claude Puel n’est pas satisfait du tout des errements défensifs de l’ancien ailier. Avant l’arrêt des compétitions, il lui préférait Timothée Kolodziejczak dans le couloir gauche. Du coup, s’il peut s’en séparer, le manager stéphanois n’hésitera pas.

Mardi, Le Progrès annonçait que Trauco bénéficiait de trois pistes au Brésil : Botafogo, Fluminense et Vasco da Gama. Information démentie par son agent dès le lendemain. Cette nuit, c’est le manager de Vasco, André Mazzuco, qui a expliqué à Gavéa News, relayé par Poteaux Carrés, que son club n’était pas intéressé. Le Péruvien ne retournera donc pas au Brésil. Après, quitte à rêver plus grand, voire trop grande, il y a bien une destination en France qui pourrait lui convenir…