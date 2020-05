ASSE – Mercato : les premiers mots de Krasso, première recrue de l’été

true

L’ASSE a officialisé la signature pour trois ans de l’attaquant d’Epinal, qui s’est révélé en marquant 8 buts en Coupe de France cette saison.

Présent hier à l’Etrat pour y passer sa visite médicale et rencontrer Roland Romeyer, Jean-Philippe Krasso (22 ans) a signé un premier contrat professionnel de trois ans. Il arrive libre d’Epinal, après avoir fréquenté le centre de formation de Lorient et avoir joué à Schiltigheim. Attaquant athlétique (1,87m), il a tapé dans l’œil de Claude Puel lors du beau parcours de son club en Coupe de France, qui s’est terminé en quarts de finale face… à l’ASSE (2-1), contre qui il avait d’ailleurs marqué l’un de ses huit buts dans la compétition.

« Je suis très heureux et également extrêmement fier de signer dans un club de la dimension de l’AS Saint-Étienne, a-t-il déclaré sur le site officiel de l’ASSE. C’est une nouvelle étape dans ma carrière et elle représente une chance extraordinaire de réussir au plus haut niveau. J’ai hâte de débuter, de me fondre dans le collectif et de m’intégrer le plus rapidement possible afin d’être prêt à relever ce magnifique défi. »

« Jean-Philippe Krasso est un jeune attaquant passé par Lorient qui n’a pas eu un parcours linéaire, a pour sa part commenté Claude Puel. Il s’est remis dans la lumière en Coupe de France en marquant face à Lille et contre nous. Il a des qualités de base qu’il doit bonifier. Il a une bonne première touche de balle, sait garder le ballon et prendre la profondeur. Une nouvelle opportunité de se relancer au plus haut niveau s’offre à lui. Il a tous les atouts pour la saisir. »